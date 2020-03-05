В Москве задержали бездомного, который украл цветы из магазина

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали безработного мужчину без определенного места жительства, который, угрожая ножом продавцу, похитил цветы из цветочного магазина на западе Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Сообщение о грабеже на Кутузовском проспекте, 76 поступило в полицию утром 4 марта. "Полицейские на месте установили, что в магазин по этому адресу вошел неизвестный и, угрожая предположительно ножом продавцу, открыто похитил товар - цветы стоимостью 4,4 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Вечером сотрудники полиции задержали подозреваемого - бездомного, по факту происшествия возбуждено уголовное дело о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ).