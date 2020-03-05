{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве задержали бездомного, который украл цветы из магазина

Стоимость похищенного букета составила 4,4 тыс. рублей

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали безработного мужчину без определенного места жительства, который, угрожая ножом продавцу, похитил цветы из цветочного магазина на западе Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Сообщение о грабеже на Кутузовском проспекте, 76 поступило в полицию утром 4 марта. "Полицейские на месте установили, что в магазин по этому адресу вошел неизвестный и, угрожая предположительно ножом продавцу, открыто похитил товар - цветы стоимостью 4,4 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Вечером сотрудники полиции задержали подозреваемого - бездомного, по факту происшествия возбуждено уголовное дело о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Шереметьево экстренно сел самолет из-за сработавшего датчика технической неисправности
Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС