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В Петербурге задержали шестерых подозреваемых в серии краж в метро

Подозреваемые были ранее судимы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Полицейские Петербурга задержали шестерых мужчин, которых подозревают в серии краж у пассажиров городского метрополитена, сообщили журналистам в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, задержанные были ранее судимы.

По версии оперативников, злоумышленники на протяжении нескольких месяцев совершали кражи у пассажиров метро, на данный момент удалось установить их причастность к четырем эпизодам. Самая меньшая сумма, которую удалось им похитить, - порядка 10 тыс. рублей, самая крупная - 1,5 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ ("Кража").

 

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