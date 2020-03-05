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В Магадане пенсионер ранил ножом двух человек из-за громкой музыки

Здоровью одного из потерпевших причинен тяжкий вред

ТАСС, 5 марта. Магаданские следователи возбудили сразу два уголовных дела в отношении 61-летнего мужчины, ранившего ножом двух человек. Об этом в четверг сообщило региональное управление СК РФ.

Инцидент произошел 16 февраля. Недовольство магаданца вызвала громкая музыка, которая играла в припаркованном во дворе дома автомобиле. Пенсионер затеял ссору с двумя мужчинами 1983 и 1991 годов рождения, сидевшими в машине, а после достал нож и ударил им оппонентов.

Здоровью одного из потерпевших был причинен тяжкий вред, другой отделался легкими ранениями.

Теги
РоссияМагаданская область
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