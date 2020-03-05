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Виновник ДТП под Тулой, в котором погибли сотрудники ФСИН, получил четыре года колонии

Отбывать наказание он будет в колонии-поселении

ТУЛА, 5 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд Тульской области приговорил к четырем годам колонии водителя, по вине которого в августе 2019 года в ДТП погибли три сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления судебного департамента.

"Шашлов П. В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года", - сказал собеседник агентства.

Отбывать наказание осужденный будет в колонии-поселении.

Авария произошла 12 августа 2019 года на 82-м км автодороги Калуга - Тула - Михайлов - Рязань. 

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РоссияТульская область
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