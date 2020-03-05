Семь человек пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Москве

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы, пострадали семь человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Поступило сообщение о пожаре на Ясном проезде, 26. По прибытию пожарно-спасательных подразделений был подтвержден дым с четвертого этажа жилого дома. С выше расположенных этажей по маршевой лестнице спасен 21 человек. На данный момент открытое горение сбито. Площадь пожара 30 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По его словам, семь человек обратились за медицинской помощью.