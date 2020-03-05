В Казани задержали трех подозреваемых в распространении наркотиков

КАЗАНЬ, 5 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали в Казани трех жителей Елабужского муниципального района, подозреваемых в распространении наркотиков, среди которых оказался действующий сотрудник полиции, впоследствии он был уволен.

Об этом в четверг сообщается на сайте МВД по Татарстану.

Чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося, в МВД по региону по данному факту проводят служебную проверку. Полицейского уволили за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, он понесет наказание в рамках действующего законодательства. К строгой дисциплинарной ответственности также привлекут его непосредственное руководство, уточнили в МВД по Татарстану.