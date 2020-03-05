{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение на улице Маршала Жукова в Москве ограничено из-за ДТП с участием трактора

По данным источника в правоохранительных органах, перекрыты две из четырех полос

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Движение автотранспорта на улице Маршала Жукова на северо-западе Москвы ограничено в сторону области из-за столкновения трактора, "Газели" и легковой машины. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"На улице Маршала Жукова в районе дома 60 произошло столкновение трактора, автомобиля "Газель" и легковой машины. В связи с разливом топлива и устранением последствий ДТП движение в настоящее время в сторону области ограничено", - сказала собеседница агентства, добавив, что пострадавших в результате происшествия нет.

На месте аварии работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что перекрыты две из четырех полос.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Суд приговорил к штрафу обвиняемого в угрозах московскому судье Минину
Михаил Квасов должен будет выплатить 270 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС