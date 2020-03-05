Движение на улице Маршала Жукова в Москве ограничено из-за ДТП с участием трактора

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Движение автотранспорта на улице Маршала Жукова на северо-западе Москвы ограничено в сторону области из-за столкновения трактора, "Газели" и легковой машины. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"На улице Маршала Жукова в районе дома 60 произошло столкновение трактора, автомобиля "Газель" и легковой машины. В связи с разливом топлива и устранением последствий ДТП движение в настоящее время в сторону области ограничено", - сказала собеседница агентства, добавив, что пострадавших в результате происшествия нет.

На месте аварии работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что перекрыты две из четырех полос.