Силовики проводят обыски в офисе IT-компании на юго-западе Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур проводят обыски в офисе одной из IT-компаний в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Проходят обыски в рамках расследования экономического дела", - сказал собеседник агентства. Другой источник в следственных органах сообщил ТАСС, что уголовное дело связано с неуплатой налогов.

По данным региональных СМИ, речь идет о компании eLama, которая занимается контекстной рекламой. На данный момент ТАСС не располагает официальными комментариями компании, а также следственных органов.