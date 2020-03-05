{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Силовики проводят обыски в офисе IT-компании на юго-западе Петербурга

Обыски проводятся в рамках уголовного дела, которое связано с неуплатой налогов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур проводят обыски в офисе одной из IT-компаний в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Проходят обыски в рамках расследования экономического дела", - сказал собеседник агентства. Другой источник в следственных органах сообщил ТАСС, что уголовное дело связано с неуплатой налогов.

По данным региональных СМИ, речь идет о компании eLama, которая занимается контекстной рекламой. На данный момент ТАСС не располагает официальными комментариями компании, а также следственных органов.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Дело полковника Захарченко
Захарченко до конца марта доставят в Москву для ознакомления с новым делом
Речь идет о получении экс-полковником МВД двух взяток на сумму более 1,5 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС