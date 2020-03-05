Источник: у ликвидированного в Ингушетии боевика обнаружены автомат и патроны

МАГАС, 5 марта. /ТАСС/. Автомат и патроны обнаружили правоохранители при обыске после ликвидации члена бандподполья в ходе спецоперации в селе Алкун Сунженского района Ингушетии, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

В среду в сельском поселении Алкун в Ингушетии в ходе спецоперации был ликвидирован член бандподполья. Как уточняли ТАСС в администрации Сунженского района, он, предположительно, является жителем Дагестана.

"Следователи изъяли к осмотру автомат АК-74, несколько десятков патронов, а также спальный мешок и рюкзак с вещами и провизией", - сказал источник.