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Источник: у ликвидированного в Ингушетии боевика обнаружены автомат и патроны

Силовики также изъяли спальный мешок и рюкзак

МАГАС, 5 марта. /ТАСС/. Автомат и патроны обнаружили правоохранители при обыске после ликвидации члена бандподполья в ходе спецоперации в селе Алкун Сунженского района Ингушетии, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

В среду в сельском поселении Алкун в Ингушетии в ходе спецоперации был ликвидирован член бандподполья. Как уточняли ТАСС в администрации Сунженского района, он, предположительно, является жителем Дагестана.

"Следователи изъяли к осмотру автомат АК-74, несколько десятков патронов, а также спальный мешок и рюкзак с вещами и провизией", - сказал источник.

 

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