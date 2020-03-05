В Адыгее задержан вербовщик экстремистского объединения "Таблиги Джамаат"

МАЙКОП, 5 марта. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Адыгее задержали вербовщика экстремистского объединения "Таблиги Джамаат" (запрещено в РФ), сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ведомства.

"В Адыгее пресечена противоправная деятельность члена международного религиозно-экстремистского объединения "Таблиги Джамаат", вовлекшего жителя республики в экстремистскую деятельность. Задержанный - гражданин России, выходец из среднеазиатского региона. В отношении него возбуждены уголовные дела, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.

"Таблиги Джамаат" представляет собой разветвленную международную исламскую радикальную организацию, зародившуюся в Индии в конце 40-х годов прошлого века. В начале 1990-х годов организация начала постепенно разворачивать деятельность и в других странах. В 2009 году Верховный суд РФ запретил эту организацию, поскольку она ставила своими целями нарушение территориальной целостности России, дискриминацию граждан страны по религиозному признаку, а также поддерживала международные террористические организации.