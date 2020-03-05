Бывшему главе Нацбанка Молдавии предъявлено обвинение в причастности к банковскому хищению

КИШИНЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Бывшему президенту Национального банка Молдавии (НБМ) Дорину Дрэгуцану предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, решается вопрос о мере пресечения для него. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдавии по итогам проведенных в четверг следственных действий в НБМ.

"Уголовно-процессуальные действия произошли в контексте расследования дела о банковском мошенничестве и привели к предварительному задержанию трех человек, в том числе нынешнего и бывшего вице-губернатора, а также начальника управления банка. В рамках этого уголовного дела прокуроры выдвинули обвинение и бывшему президенту НБМ, в отношении которого предстоит решить вопрос о применении превентивной меры", - отмечается в документе.

Со своей стороны генпрокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что дал разрешение на допрос и задержание бывших и нынешних руководителей НБМ. Среди них он назвал Дорина Дрэгуцану, бывшего вице-председателя Эмму Тэбырцэ, нынешних вице-председателей Аурелиу Чинчлей и Иона Стурзу. По его словам, следствие считает, что Нацбанк был непосредственно вовлечен в нарушение закона, которое повлекло за собой кражу €1 млрд из банков страны.

Кража века

Коррупционный скандал, связанный с выводом из банковской системы Молдавии около €1 млрд, что составляло более 20% ВВП страны, разгорелся в 2015 году и спровоцировал акции протеста, падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. В отчете международного детективного бюро Kroll, которое по просьбе правительства Молдавии провело свое расследование банковского хищения, говорится, что деньги были выведены через "Банка де экономий", "Банка сочиалэ" и "Унибанк", контролировавшихся бизнесменом Иланом Шором, осужденным в 2017 году на 7,5 года тюрьмы.

Однако Шор дал показания, что давал многомиллионные взятки бывшему премьеру Владимиру Филату, которого осудили на девять лет тюрьмы. Сам Шор обжаловал свой приговор и до окончательного решения находился под судебным контролем, что не помешало ему возглавить партию своего имени и быть избранным депутатом парламента. А после смены власти в Молдавии летом прошлого года он бежал из страны вместе с бывшим лидером правящей Демократической партии, олигархом Владимиром Плахотнюком. После этого к расследованию банковского хищения приступила комиссия парламента. По ее данным, главными бенефициарами кражи были Плахотнюк и Шор.

Накануне Шор по видеосвязи провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил о своей непричастности к "банковскому" делу, отметив, что решения о выводе денег принимали вице-президенты НБМ и "никто их не заставлял это делать". Похищенные из банков деньги найти пока не удалось, бремя их возврата было возложено на государственный бюджет.