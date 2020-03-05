Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Татарстане

ТАСС, 5 марта. Следственные органы Татарстана организовали доследственную проверку по факту схода шести пустых грузовых вагонов, сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по Татарстану.

"5 марта 2020 в 15:50 мск в восточном парке железнодорожной станции Юдино Горьковской железной дороги произошел сход шести порожних вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается. По факту схода шести грузовых вагонов организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа следователей и криминалистов. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также внесено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных происшествий", - говорится в сообщении.