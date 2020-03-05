СМИ: в самой глубокой шахте мира по добыче золота заблокированы три шахтера

ПРЕТОРИЯ, 5 марта. /ТАСС/. Обвал произошел в самой глубокой в мире шахте по добыче золота, расположенной к северу от Йоханнесбурга. Как сообщила в четверг южноафриканская газета Business Day, на глубине 3,5 км блокированы три шахтера..

Обвал породы на шахте Мпоненг, принадлежащей компании AngloGold Ashanti, произошел после землетрясения магнитудой 2,0. Спасательные службы оперативно подняли наверх четверых рабочих, получивших травмы. Сейчас они находятся в больнице, непосредственной угрозы их жизни нет. Однако еще до трех шахтеров спасателям пока не удается добраться.

В начале текущего года AngloGold Ashanti заключила соглашение с южноафриканской компанией Harmony Gold Mining о продаже ей своих активов по добыче золота, включая шахту Мпоненг. Достигая глубины в 4 км, эта шахта является самым глубоким в мире рудником по добыче золота. Компания AngloGold Ashanti, ведущая свою историю от созданной в 1917 году Эрнестом Оппенгеймером знаменитой корпорации Anglo-American, приняла решение полностью выйти из всех золотодобывающих проектов на территории Южно-Африканской Республики и покидает горнодобывающий сектор страны.