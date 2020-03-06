Ребенок и двое взрослых погибли при пожаре на Алтае

ТАСС, 6 марта. Частный жилой дом сгорел в городе Бийске Алтайского края в ночь на пятницу. Три человека, среди которых ребенок, погибли. Об этом сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС региона.

"В 3:57 (23:57 мск) поступило сообщение о пожаре. Около часа потребовалось для ликвидации открытого горения. На месте происшествия обнаружены трое погибших, в том числе ребенок", - говорится в сообщении. Погибшая девочка была в гостях у родственников.

Площадь пожара составила около 60 кв. м, в ликвидации возгорания участвовали 26 человек, семь единиц техники.

"Наиболее вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнем", - уточняется в сообщении.