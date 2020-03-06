Утопившая двоих своих детей жительница Камчатки признана вменяемой

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 марта, /ТАСС/. Жительница Камчатки, которая в сентябре 2019 года утопила двоих своих детей в бухте Крашенинникова, страдала невротическим расстройством и кратковременной депрессией, но это не лишало ее способности осознавать опасность своих действий. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте управления СК по Камчатскому краю.

В сентябре 2019 года жительница города Вилючинска на Камчатке решила утопить двоих детей и совершить самоубийство после измены мужчины, с которым у них была общая полуторамесячная дочь. Прибывшие на место преступления сотрудники полиции спасти детей не успели, сама же жительница Вилючинска не пострадала. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

"По данным следствия, в сентябре 2019 года у обвиняемой из-за имеющихся трудностей личного характера возникло невротическое расстройство в виде расстройства адаптации, кратковременной депрессивной реакции, не лишающее ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. На почве этого расстройства обвиняемая решила свести счеты с жизнью, одновременно совершив убийство своих малолетних детей", - говорится в сообщении.

В краевом управлении СКР отмечают, что в настоящее время расследование уголовного дела завершено. Оно направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.