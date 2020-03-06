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Источник: десятки человек эвакуировали из отеля в центре Москвы из-за пожара

Речь идет об отеле "Неаполь" в Вознесенском переулке

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Несколько десятков человек эвакуировали из отеля, расположенного в Вознесенском переулке в центре Москвы, из-за пожара. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Инцидент произошел по адресу Вознесенский переулок, 12, строение 3. Пожар начался в подвале отеля "Неаполь", из него эвакуированы несколько десятков человек - постояльцев и персонал", - сообщил собеседник агентства. По его словам, возгорание локализовано. Информация о причинах произошедшего и пострадавших не приводится.

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