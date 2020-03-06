Экс-депутату парламента Якутии снизили срок заключения за ДТП, в котором погиб пешеход

ЯКУТСК, 6 марта. /ТАСС/. Якутский городской суд на повторном рассмотрении уголовного дела о ДТП, в результате которого в сентябре 2017 года погиб пешеход, снизил до 2 лет 6 месяцев срок заключения в колонии-поселения бывшему депутату парламента Якутии Николаю Румянцеву. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

7 сентября 2017 года на 23-м км Намского тракта в пригороде Якутска водитель автомобиля Nissan Patrol сбил трех пешеходов. В результате ДТП 40-летний мужчина погиб на месте, двоих пострадавших с различными травмами и ушибами госпитализировали. В мае 2019 года Румянцев решением якутского городского суда был приговорен к 3,5 года с отбыванием наказания в колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека"). В конце июля 2019 года решением Верховного суда Якутии приговор отменили, и уголовное дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

"Суд пришел к выводу о назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселения, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года", - говорится в сообщении.

В судебном заседании подсудимый вину по предъявленному обвинению признал частично. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел частичное признание вины, оказание медицинской и иной помощи потерпевшим, добровольное возмещение материального и морального вреда, положительные характеристики, состояние здоровья, отсутствие судимости, наличие грамоты, благодарности, нагрудного знака. Отягчающие наказание обстоятельства судом не были установлены.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Румянцев является владельцем компании "Колми" (занимается продажей автомобилей), был депутатом трех созывов парламента Якутии (Ил Тумэн). По данным СК РФ, с 2012 года в отношении экс-депутата составлено семь протоколов об административных правонарушениях за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и за невыполнение требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Обвиняемый также 30 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.