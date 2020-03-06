В Ингушетии угарным газом отравились трое детей и женщина

МАГАС, 6 марта. /ТАСС/. Угарным газом в Ингушетии отравилась женщина и трое ее детей, пострадавшие доставлены в республиканскую больницу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС по региону.

"В 05:00 мск в пятницу поступило сообщение от диспетчера Единой дежурной диспетчерской службы Назрановского района о том, что в Ингушскую республиканскую клиническую больницу доставлена женщина и трое ее детей с признаками отравления угарным газом", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, информация об отравлении семьи была доведена до диспетчера "ИнгушГАЗ", который отправил на место аварийную бригаду. Установлено, что причиной отравления стала эксплуатация газовой печи с горелкой без соответствующего дымохода. Дом частный кирпичный.