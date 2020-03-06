Прокуратура Белоруссии направила в суд дело о взрывах фейерверков в июле 2019 года

МИНСК, 6 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура Белоруссии направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело о взрыве салютных установок во время праздничного салюта 3 июля 2019 года в Минске, обвиняемыми по которому проходят двое граждан РФ. Об этом сообщили в пятницу в отделе информации надзорного ведомства.

Обвинения предъявлены двум гражданам России - сотрудникам компании-поставщика пиротехники - и командиру роты Минской военной комендатуры. По версии следствия, перед запуском фейерверков они попытались самостоятельно доработать бракованные пиротехнические изделия, что и стало причиной взрывов.

"После проверки материалов уголовного дела в генеральной прокуратуре пришли к выводу о полном и объективном исследовании обстоятельств инкриминируемых преступлений. Согласились с правовой квалификацией действий обвиняемых", - отметили в Генпрокуратуре.

Там уточнили, что россиян обвиняют в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере по ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса Белоруссии. В соответствии с белорусским законодательством, обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы. Действия офицера Минской военной комендатуры квалифицированы как нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере. Максимальная ответственность за данное преступление составляет пять лет лишения свободы.

В Генпрокуратуре уточнили, что в отдельное производство выделено уголовное дело по факту халатного отношения к службе должностных лиц, не обеспечивших безопасное проведение салюта. Расследование этого уголовного дела продолжается, сообщили в прокуратуре.

Во время салюта 3 июля 2019 года в День независимости Белоруссии произошли нештатные срабатывания заряда в стволах мортир четырех салютных установок. В результате взрывов одна женщина погибла, 11 человек получили травмы различной степени тяжести. Было повреждено и уничтожено имущество на общую сумму свыше 742 тыс. белорусских рублей (более $330 тыс.).