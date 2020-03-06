В Подмосковье арестованы двое бизнесменов по делу о хищении 3 млрд рублей

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Следствие предъявило двум руководителям компании "Строй Групп" в Подмосковье обвинение в хищении 3 млрд рублей при исполнении госпрограммы по развитию оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщили официальный представитель СК РФ Светлана Петренко и Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Следственными органами Следственного комитета России по Московской области генеральному директору ООО СК "Строй Групп" Павлу Бабаеву и советнику генерального директора компании Константину Лободе предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - сказала Петренко.

Как пояснили в ЦОС ФСБ, более 3 млрд рублей, выделенных в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011 - 2020 годы", были похищены путем вывода на счета аффилированных юридических лиц при заключении фиктивных контрактов.

По словам Петренко, деньги были похищены по 11 договорам. При этом договорные обязательства руководство компании не исполнило. Оба фигуранта арестованы судом.

Уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ России. Следователи с сотрудниками ФСБ провели обыски дома и на работе у обвиняемых, допросили представителей и сотрудников оборонных предприятий, назначили финансово-экономические экспертизы. Устанавливаются другие причастные к хищению, а также руководители фирм-однодневок, через которые деньги выводили за рубеж.