Калужские полицейские задержали банду грабителей

ТАСС, 6 марта. Калужские полицейские возбудили уголовное дело в отношении подозреваемых в серии вооруженных нападений. Члены банды в масках врывались в магазины и похищали из кассы деньги, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Как установлено следствием, в минувшем году было совершено четыре разбойных нападения на магазины в Московской, Смоленской и Калужской областях. Задержать с поличным членов группировки удалось в Московской области. В их машине были обнаружены и изъяты пистолеты, маски, похищенные деньги и телефоны.

"Сотрудниками УМВД России по Калужской области была собрана доказательная база, на основании которой следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 209 УК РФ "Бандитизм", - говорится в сообщении.

В настоящий момент все четверо подозреваемых задержаны и находятся под стражей.