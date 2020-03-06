Вора в законе из Тбилиси будут судить за стрельбу на автомойке в Москве

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Вор в законе из Тбилиси пойдет под суд в Москве за ряд уголовных преступлений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Прокурор Москвы Денис Попов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего уроженца Тбилиси. Уголовное дело будет направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу", - сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в августе 2014 года мужчина на автомойке на Полярной улице выстрелил из оружия с самодельным стволом в администратора. Потерпевший получил ранение бедра.

Кроме того, обвиняемый имеет уголовный статус так называемого вора в законе, ввиду которого он пользуется у лиц, придерживающихся криминальной идеологии, безоговорочным авторитетом, придерживается, распространяет и сохраняет преступные традиции и обычаи, имеет опыт преступной деятельности и сферу своего влияния на территории Московского региона и Краснодарского края.

Фигурант арестован. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия), ч. 1 ст. 222 (незаконное приобретение хранение перевозка ношение огнестрельного оружия и боеприпасов), ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии) УК РФ. Статья 210.1 была введена в УК в апреле прошлого года. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 млн рублей.