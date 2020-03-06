Оркестр Ленинградской области устроил домашний концерт для 96-летней блокадницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Симфонический оркестр "Таврический" поздравил с наступающим 8 Марта 96-летнюю участницу Великой Отечественной войны, блокадницу Зинаиду Бондаренко, дав концерт у нее дома. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

"Зинаиде Михайловне 96 лет, она участник войны, блокадница, больше 30 лет проработала мастером на Дубровской ТЭЦ. На концерте для Зинаиды Михайловны музыканты исполнили ее любимые песни. Одна из них - "Синий платочек", - говорится в сообщении пресс-службы.

Вместе с музыкантами Бондаренко, ее дочь, внучку и правнучек поздравил губернатор Александр Дрозденко. "Я в лице Зинаиды Михайловны хочу поздравить всех женщин Ленинградской области с большим праздником, женским праздником, весенним праздником - с 8 Марта. Счастья, здоровья, любви и домашнего тепла", - сказал глава региона (видеозапись поздравления распространила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области).

Ежегодно симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический" дает более 150 концертов. В его состав входят яркие музыканты-виртуозы, большинство из которых учатся или закончили Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. Все они являются лауреатами российских и международных конкурсов. Коллектив выступает в престижных концертных залах России, Китая, Германии, Лихтенштейна, Италии, Испании, Франции, Австрии, Нидерландов, Дании, Швеции, Финляндии и других стран.