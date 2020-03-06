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Пензенского врача признали виновным в смерти ребенка

Его приговорили к году и шести месяцам ограничения свободы

ПЕНЗА, 6 марта. /ТАСС/. Заведующий травматологическим пунктом Пензенской областной детской клинической больницы осужден на полтора года ограничения свободы по обвинению в смерти ребенка. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Приговором суда заведующему травматологическим пунктом назначено наказание в виде года и шести месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской врачебной деятельностью сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу", - сказано в сообщении.

Врача признали виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Как установил суд, 6 октября 2018 года в травмпункт поступил мальчик с переломом правой руки, где ему наложили гипс и отпустили домой. На следующий день ребенка снова доставили в больницу с жалобами на отек и боли в пальцах. Врач-ортопед, исполнявший на тот момент обязанности заведующего травмпунктом, решил, что госпитализация мальчика не требуется.

Ночью 8 октября ребенка в третий раз экстренно доставили в больницу, где он скончался. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть малолетнего наступила от синдрома длительного сдавления мягких тканей правой руки, осложнившегося острой почечной, сердечной и полиорганной недостаточностью и эндогенной интоксикацией.

Теги
РоссияПензенская область
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