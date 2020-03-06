Обвиняемый в гибели людей при прорыве трубы в кафе Петербурга подал в суд на "Теплосеть"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Диспетчер компании "Теплосеть Санкт-Петербурга" Евгений Емельянов, которого обвиняют в том, что он допустил прорыв теплотрассы, из-за чего кипятком затопило кафе "Типичный Питер" и погибли два человека, пожаловался в суд на компанию за сделанный ему выговор и потребовал признать его действия в момент ЧП соответствующими должностным инструкциям. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Емельянов обратился в Московский районный суд с иском к АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", в котором оспаривает приказ о наложении дисциплинарного взыскания и просит признать его действия соответствующими должностным инструкциям и требованиям промышленной безопасности", - сказали в пресс-службе.

В иске диспетчер отмечает, что не согласен со своей виновностью в инциденте в кафе "Типичный Питер", который вызвал широкий общественный резонанс. Московский районный суд приостановил производство по гражданскому делу до вступления в законную силу акта по уголовному делу в отношении Емельянова. Данное решение было обжаловано, но горсуд Петербурга оставил его без изменения.

В сентябре 2018 года на Измайловском проспекте прорвало трубу с кипятком, в результате чего было затоплено подвальное помещение кафе "Типичный Питер". В момент ЧП в нем находились два человека, они погибли от полученных ожогов. По версии следствия, трубу прорвало из-за гидроудара - резкого повышения давления воды в результате неправильных действий диспетчера "Теплосети Санкт-Петербурга" Емельянова. Следователи считают, что в момент ЧП он не стал разбираться в причинах резкого скачка давления в трубопроводе и отключил подачу горячей воды только тогда, когда дефект был обнаружен визуально.

Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее смерть двух и более лиц"), по которой Емельянову грозило до 10 лет колонии. Затем дело переквалифицировали по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). По данной статье ему грозило до четырех лет лишения свободы. В итоге обвинение Емельянову снова ужесточили, в суд оно ушло с квалификацией по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", по которой диспетчеру грозит до семи лет лишения свободы.