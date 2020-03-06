Генпрокуратура прокомментировала решение суда об удовлетворении иска к Пушкареву

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Суд подтвердил, что бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев и его компании группы "Востокцемент" получили 1,4 млрд рублей в результате коррупции.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В пятницу Советский районный суд Владивостока в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры России к Пушкарев на сумму более 1 млрд 452 млн рублей. "Судом признано, что названная сумма нажита ответчиками в результате систематического совершения Пушкаревым как главой города коррупционных актов и активного участия в этих правонарушениях юридических лиц", - сообщили в надзорном ведомстве.