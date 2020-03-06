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Генпрокуратура прокомментировала решение суда об удовлетворении иска к Пушкареву

По данным ведомства, суд подтвердил, что бывший мэр Владивостока получил 1,4 млрд в результате коррупции

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Суд подтвердил, что бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев и его компании группы "Востокцемент" получили 1,4 млрд рублей в результате коррупции.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В пятницу Советский районный суд Владивостока в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры России к Пушкарев на сумму более 1 млрд 452 млн рублей. "Судом признано, что названная сумма нажита ответчиками в результате систематического совершения Пушкаревым как главой города коррупционных актов и активного участия в этих правонарушениях юридических лиц", - сообщили в надзорном ведомстве.

 

Теги
РоссияПриморский край
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