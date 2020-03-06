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Трое шахтеров погибли в самой глубокой в мире шахте по добыче золота в ЮАР

Все работы на шахте временно прекращены

ПРЕТОРИЯ, 6 марта. /ТАСС/. Трое шахтеров погибли в ЮАР в глубочайшей в мире золотодобывающей шахте в 76 км к северу от Йоханнесбурга. Об этом заявило в пятницу руководство компании AngloGold Ashanti, которой принадлежит шахта Мпоненг, где 5 марта произошло ЧП.

"Тела двух шахтеров уже подняты на поверхность", - цитирует официального представителя компании телеканал eNCA. По ее словам, все работы на шахте временно прекращены.

Обвал породы на шахте Мпоненг произошел на глубине в 3,5 км утром в минувший четверг после землетрясения магнитудой 2,0. Спасательные службы оперативно подняли наверх четверых рабочих, получивших травмы. Они находятся в больнице, непосредственной угрозы их жизни нет.

В начале текущего года AngloGold Ashanti заключила соглашение с южноафриканской компанией Harmony Gold Mining о продаже ей своих активов по добыче золота, включая шахту Мпоненг. Контракт предполагалось закрыть в текущем месяце. Достигая глубины в 4 километра шахта является самым глубоким в мире рудником по добыче золота. Компания AngloGold Ashanti, ведущая свою историю от созданной в 1917 году Эрнестом Оппенгеймером знаменитой корпорации Anglo-American, приняла решение полностью выйти из всех золотодобывающих проектов на территории Южно-Африканской Республики и покидает горнодобывающий сектор страны.

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ЮАР
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