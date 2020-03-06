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Полиция Пензы проверяет информацию о групповом избиении школьницы

Сотрудники правоохранительных органов уже установили личность одной из нападавших

ПЕНЗА, 6 марта. /ТАСС/. Полиция проверяет информацию об избиении 14-летней девочки в Пензе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Пензенской области.

В четверг в группе "Черный список Пенза" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что девочку-подростка избила группа из четырех человек - двух девушек и двух парней, - а пострадавшая получила сотрясение головного мозга.

"Личность несовершеннолетней, которая причинила телесные повреждения пострадавшей, установлена. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - отметили в пресс-службе.

Теги
РоссияПензенская область
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