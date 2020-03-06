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Около 100 человек эвакуировали из ТЦ "Фили" в Москве из-за пожара

Площадь возгорания составила 50 кв. м

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Около 100 человек эвакуировали из ТЦ "Фили" на западе Москвы из-за пожара в кафе. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На улице Барклая, дом 10а, в ТЦ "Фили произошло возгорание в кафе. Эвакуированы около 100 человек", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МЧС добавили, что в 14:22 им поступила заявка о пожаре по этому адресу: горел электрокабель и утеплитель обшивки фасада. В 14:47 возгорание было потушено, площадь пожара составила 50 кв. м. Администрация ТЦ вывела людей из здания до прибытия пожарных. Информация о пострадавших не поступала.

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Россия
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