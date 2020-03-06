Один человек погиб, трое пострадали при столкновении машин в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Автомобиль "Нива" выехал на полосу встречного движения в Гатчинском районе Ленинградской области в деревне Большие Колпаны на 54-м км дороги Санкт-Петербург - Псков и столкнулся с двумя машинами. Как сообщили журналистам в УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, водитель "Нивы" погиб на месте, еще три человека пострадали.

"Автомобиль "Нива" под управлением мужчины 1968 года рождения, которому стало плохо, выехал на полосу встречного движения, оторвал прицеп у автомобиля Renault и совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry. В результате аварии водитель "Нивы" погиб на месте, пассажир (женщина) и водитель Toyota (мужчина), а также еще пассажир 1984 года рождения госпитализированы", - говорится в распространенном управлением сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.