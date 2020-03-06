В Калмыкии учитель оштрафован за нанесение побоев школьнику

ЭЛИСТА, 6 марта. /ТАСС/. Учитель Лаганской школы Калмыкии привлечен к административной ответственности за причинение побоев ученику и оштрафован на 5 тыс. рублей, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры республики.

"Законный представитель учащегося Лаганской СОШ № 4 обратился к директору по факту нанесения учителем побоев ее малолетнему ребенку. Директором школы служебная проверка по указанному факту в установленные законом сроки не проведена, обращение родителя должным образом не рассмотрено. Вместе с тем постановлением мирового суда учитель признан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.1.1 КоАП РФ ("Побои") и привлечен к ответственности в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей", - сказали в прокуратуре, не уточнив характер причиненных школьнику побоев.

Мировым судьей признан виновным в совершении административного правонарушения и директор школы, где произошел конфликт, он оштрафован на 10 тыс. рублей. Выговор за отсутствие должного контроля со стороны ведомства районной администрации получил и соответствующий чиновник, добавили в пресс-службе ведомства.

"Мы продолжим разбираться в этой конфликтной ситуации после праздников, не ставим точку. Администрация школы не поставила в известность Министерство образования и науки об инциденте, хотя в первую очередь должна была это сделать. Будем смотреть, это единичный случай, либо на постоянной основе у них это происходило. Для нас это шок. Важно, чтобы это больше не повторилось", - сказал ТАСС заместитель министра образования и науки республики Герман Санджарыков.