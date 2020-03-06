В администрации Ахтынского района Дагестана завершились обыски

МАХАЧКАЛА, 6 марта. /ТАСС/. Силовики завершили обыски в администрации Ахтынского района Республики Дагестан, никто не задержан. Об этом ТАСС сообщили в администрации муниципалитета.

Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщил ТАСС, что силовики в администрации Ахтынского района проводят обыски, которые связаны с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями при выделении земельных участков.

"В настоящее время обыски завершились, сотрудники [силовых структур] уехали. Никого не задержали", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением правоохранительных органов Дагестана ТАСС пока не располагает.