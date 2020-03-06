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В администрации Ахтынского района Дагестана завершились обыски

Как сообщили в администрации, по итогам обысков никого не задержали

МАХАЧКАЛА, 6 марта. /ТАСС/. Силовики завершили обыски в администрации Ахтынского района Республики Дагестан, никто не задержан. Об этом ТАСС сообщили в администрации муниципалитета.

Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщил ТАСС, что силовики в администрации Ахтынского района проводят обыски, которые связаны с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями при выделении земельных участков.

"В настоящее время обыски завершились, сотрудники [силовых структур] уехали. Никого не задержали", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением правоохранительных органов Дагестана ТАСС пока не располагает.

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