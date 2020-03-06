На Кубани горит камыш на площади 1 тыс. кв. м

КРАСНОДАР, 6 марта. /ТАСС/. Камыш горит в плавневой зоне Курчанского лимана в Краснодарском крае. Для ликвидации возгорания применяются плавсредства, беспилотные летательные аппараты и вертолет Ми-8, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"На территории Краснодарского края выявлено загорание камыша в плавневой зоне Курчанского лимана МО Темрюкский район. На данный момент остаются два очага общей площадью 1 тыс. кв. м. Для ликвидации пожара применяется вертолет Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также работают мониторинговые группы муниципального образования и пожарно-спасательного гарнизона, оперативная группа ГУ МЧС России по Краснодарскому краю с беспилотным летательным аппаратом и ранцевыми огнетушителями, задействованы плавсредства. Угрозы населенным пунктам нет.

Также проведено заседание КЧС и ПБ муниципального образования Темрюкский район, на котором принято решение о введении на территории муниципалитета режима "Повышенная готовность".

Всего для ликвидации загорания привлечены 53 человека, 14 единиц техники, от МЧС России - 21 человек, шесть единиц техники.