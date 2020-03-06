Суд в Москве продлил арест участнику розыгрыша про коронавирус в метро

"Выслушав мнения сторон, суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить меру пресечения Джаборову в виде содержания под стражей до 8 мая", - зачитал свое решение судья Сергей Хомяков.

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Черемушкинский суд в Москве продлил арест участнику розыгрыша про коронавирус в столичном метро - гражданину Таджикистана Кароматулло Джаборову до 8 мая, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Следователь просил продлить арест на основании того, что обвиняемый не имеет регистрации в Москве и может скрыться от правоохранительных органов. Джаборов же заявил, что следственные действия с его участием не проводятся почти месяц, а потому цель содержания его в СИЗО не ясна.

Ранее Черемушкинский суд Москвы арестовал Джаборова. Изначально он был задержан 8 февраля, дознание избрало ему меру пресечения в виде подписки о невыезде, но в тот же день выяснилось, что он не живет по адресу, указанному им в протоколе допроса, и дознаватель, ведущий дело, ходатайствовал о его аресте.

Как сообщала ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, столичные полицейские в ходе мониторинга СМИ и интернета выявили факт нарушения общественного порядка в Московском метрополитене 2 февраля. В вагоне поезда, следовавшего по фиолетовой ветке метро, молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. При этом его сообщники кричали о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров. В дальнейшем пранк был размещен на одном из видеохостингов.

Ведется розыск соучастников арестованного Джаборова. В суде он не признал вину в хулиганстве. Джаборову предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство по предварительному сговору"), максимальное наказание - до семи лет лишения свободы.