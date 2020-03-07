Суд арестовал жительницу Нижнего Новгорода, разыскиваемую по делу о неуплате алиментов

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали жительницу Нижнего Новгорода, которая была осуждена в Ростове-на-Дону к исправительным работам и находилась в розыске в рамках уголовного дела о неуплате средств на содержание ребенка. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Останкинского суда Москвы, осужденная арестована на один месяц.

"Останкинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Антоновой Н. А. на 30 суток", - сказала пресс-секретарь суда Анна Селиванова.

По ее словам, мировой судебный участок Кировского района в Ростове-на-Дону приговорил женщину к восьми месяцам исправительных работ за неуплату алиментов на содержание ребенка с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. "В связи с тем, что осужденная не ходила отмечаться в уголовно-исправительной инспекции, ее объявили в федеральный розыск, а позднее задержали в Москве", - уточнила представитель суда.

Санкция статьи 157 УК РФ ("Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей"), по которой была осуждена женщина, предполагает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

Исполнительное производство

В марте 2018 года в закон "Об исполнительном производстве" были внесены поправки, позволяющие через суд признать должника по алиментам, чей розыск оказался безрезультатным в течение года, безвестно отсутствующим. Это дает право его несовершеннолетним детям и престарелым родителям получать ежемесячную пенсию по потере кормильца. Имущество такого должника может быть передано в доверительное управление, а сам гражданин снят с регистрации в качестве собственника жилого помещения. Уже спустя два месяца после введения этой нормы, к июлю 2018 года, в суды было подано 381 заявление о признании должников безвестно отсутствующими, 129 из которых (34%) суды удовлетворили.

После того, как суд признает должника по алиментам безвестно отсутствующим, исполнительное производство прекращается судом, о чем судебный пристав-исполнитель выносит соответствующее постановление. Исполнительные действия, в том числе розыск должника по прекращенному исполнительному производству, не осуществляются, пояснили ранее ТАСС в Федеральной службе судебных приставов. В случае явки или обнаружения места пребывания должника, признанного безвестно отсутствующим, и отмены судом соответствующего решения исполнительное производство может быть возобновлено.

По имеющейся в ФССП России информации, за 1,5 года безвестно отсутствующими признаны 1 158 должников по алиментным обязательствам. По оценкам приставов, на момент принятия закона такой статус могли получить 4 тыс. алиментщиков. В 2018 году в розыске находились 107,6 тыс. алиментщиков, из них разыскали 52,9 тыс.