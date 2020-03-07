В Ярославской области произошел пожар на складе шоколадных конфет

ТАСС, 7 марта. Склад с шоколадными конфетами загорелся в поселке Варигово Большесельского района Ярославской области, площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 04:08 мск поступило сообщение, что горит склад готовой продукции шоколадной фабрики, поселок Варигово. На 08:18 мск объявлена локализация открытого горения. Площадь горения [составляет] практически всю площадь данного складского здания, около 2 тыс. кв. м. На данный момент еще работают подразделения", - сказал собеседник агентства.

За счет локализации открытого горения удалось избежать распространения пламени на соседние складские здания, уточнили в пресс-службе главка. Пострадавших и погибших нет, эвакуация не проводилась. На месте работают 24 человека личного состава, шесть единиц техники.