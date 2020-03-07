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Во Владимирской области спасли мужчину, провалившегося под лед

Он хотел сократить путь и перейти пруд по льду

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Спасатели МЧС спасли мужчину, который провалился под лед на пруду Некрасовский в городе Кольчугино Владимирской области. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о том, что на пруду тонет мужчина поступила в 19:59. Он, как позднее выяснилось, решил сократить путь и перейти пруд по льду.

"Прибывшие пожарные быстро извлекли тонувшего мужчину из ледяной воды. В настоящее время жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, пострадавший доставлен в ЦРБ города Кольчугино", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, к ликвидации последствий происшествия привлекались шесть человек и две единицы техники. В министерстве призвали людей в соблюдению техники безопасности, отметив, что в настоящее время лед на водных объектах рыхлый и непрочный, поэтому выход на него крайне опасен.

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РоссияВладимирская область
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