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В Петербурге возбудили дело из-за убийства подростка в подъезде дома

Тело с огнестрельным ранением головы нашли в одном из домов по улице Ижорского батальона

ТАСС, 8 марта. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства подростка в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

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"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сообщили в СК.

7 марта в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпине было обнаружено тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы. Сейчас ведется розыск подозреваемого в этом преступлении.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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Источник: к убийству подростка в Санкт-Петербурге может быть причастен сын судьи
По данным источника в правоохранительных органах, он находился в квартире, рядом с которой было обнаружено тело подростка, но скрылся с места происшествия
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