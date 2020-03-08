В Петербурге возбудили дело из-за убийства подростка в подъезде дома

ТАСС, 8 марта. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства подростка в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сообщили в СК.
7 марта в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпине было обнаружено тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы. Сейчас ведется розыск подозреваемого в этом преступлении.