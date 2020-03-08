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Один человек погиб и семеро пострадали при пожаре в жилом доме в Удмуртии

Погибший - ребенок, среди пострадавших также трое детей

ТАСС, 8 марта. Пожар произошел в жилом двухэтажном доме в микрорайоне Западный поселка Игра Игринского района Удмуртии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, в результате погиб один ребенок, еще пострадали семь человек, из них трое детей.

"К 06:00 мск горели восемь квартир в двух подъездах. Площадь пожара 150 кв. метров. По предварительной информации, всего восемь пострадавших, из них четыре ребенка, из них один погиб", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, пожарные эвакуировали из дома 20 человек. В 06:14 (мск) была объявлена ликвидация открытого горения. Причина пожара устанавливается.

Дом, где произошел пожар, кирпичный с тремя подъездами. Всего в нем 12 квартир. К ликвидации пожара привлекались 30 единиц техники и 70 человек, от МЧС России - семь единиц техники и 21 человек личного состава.

Теги
РоссияУдмуртия
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