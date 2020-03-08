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В Игринском районе Удмуртии спасатели разберут часть дома, которая пострадала от пожара

После разбора завалов специальная комиссия обследует квартиры уцелевшего после ЧП подъезда, чтобы принять решение о возможности дальнейшего проживания в них людей

ИЖЕВСК, 8 марта. /ТАСС/. Спасатели к вечеру разберут пострадавшую от пожара часть дома в поселке Игра в Удмуртии, а затем проведут обследование квартир уцелевшего подъезда, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

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В воскресенье утром в многоквартирном двухэтажном доме в поселке Игра в Удмуртии произошел пожар на площади 250 кв. м, в результате которого погибли три человека, девять пострадали. Всего из здания были эвакуированы 20 человек, одного разместили в пункте временного размещения в местном образовательном учреждении, другие остановились у родственников.

"Принято решение, что сегодня до 18:00 (17:00 мск) силами МЧС будет закончен разбор дома от завалов. После этого комиссия, куда вошли специалисты МЧС, газовых служб, управляющей компании, жилищной комиссии, министерства строительства и жилищной политики Удмуртской Республики и администрации района, проведет обследование квартир уцелевшего подъезда, чтобы определить возможность дальнейшего проживания жильцов", - сообщили в пресс-службе.

Корреспонденту ТАСС в правительстве пояснили, что будет разобрана только часть дома, которая пострадала от пожара.

В связи с гибелью людей на пожаре в поселке Игра ранее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Пострадавших людей доставили в Республиканскую клиническую больницу в Ижевске.

Теги
РоссияУдмуртия
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