Два человека, включая ребенка, пострадали в ДТП в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Мужчина и десятилетняя девочка пострадали в результате ДТП в Петербурге. Об этом говорится в релизе, распространенном в воскресенье пресс-службой УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"По предварительной информации, в 13:40 мск в Московском районе Петербурга, на 72-м км внутреннего КАД, водитель автомобиля Toyota Corolla, двигавшийся от Пулковского шоссе к Таллинскому, не справился с управлением, совершил наезд на силовое ограждение. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир - девочка 2009 года рождения", - говорится в сообщении.

Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.