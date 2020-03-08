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Два человека, включая ребенка, пострадали в ДТП в Петербурге

Они находятся в состоянии средней тяжести

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Мужчина и десятилетняя девочка пострадали в результате ДТП в Петербурге. Об этом говорится в релизе, распространенном в воскресенье пресс-службой УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"По предварительной информации, в 13:40 мск в Московском районе Петербурга, на 72-м км внутреннего КАД, водитель автомобиля Toyota Corolla, двигавшийся от Пулковского шоссе к Таллинскому, не справился с управлением, совершил наезд на силовое ограждение. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир - девочка 2009 года рождения", - говорится в сообщении.

Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

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РоссияСанкт-Петербург
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