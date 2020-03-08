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Причиной пожара в Удмуртии могло стать неосторожное обращение с огнем

В результате возгорания в двухэтажном доме погибли три человека, еще девять пострадали

ТАСС, 8 марта. Неосторожное обращение с огнем и газом рассматривается в качестве возможной причины пожара в двухэтажном доме в Игринском районе Удмуртии. Об этом ТАСС сообщил источник в районной администрации. В результате ЧП погибли три человека, еще девять пострадали.

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"Предварительно, причина - неосторожное обращение с огнем и газом", - отметил собеседник.

По данным, размещенным на сайте правительства Удмуртии, двое пострадавших в результате пожара находятся в реанимации в тяжелом состоянии, состояние еще одного пациента оценивается как средней тяжести, остальных - как удовлетворительное.

Пожар произошел в воскресенье утром в многоквартирном двухэтажном доме на площади 250 кв. м. По факту гибели людей возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Теги
РоссияУдмуртия
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