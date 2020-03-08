В Ленинградской области автомобиль наехал на школьника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Легковой автомобиль SEAT наехал на школьника в городе Ивангороде Ленинградской области, в результате чего ребенка госпитализировали. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"По предварительной информации, 8 марта в 18:15 мск в городе Ивангороде, напротив дома 20 по Кингисеппскому шоссе, мужчина 1947 года рождения за рулем автомобиля SEAT совершил наезд на ученика пятого класса, пересекавшего проезжую часть в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП школьник госпитализирован с тяжелыми травмами", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.