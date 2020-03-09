В ДТП в Смоленской области погибли три человека

ТАСС, 9 марта. ДТП в городе Сычовка Смоленской области стало причиной гибели трех человек, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по региону Наталья Гуреева.

"В городе Сычовка на перекрестке улиц Большая Пролетарская и Пушкина водитель 1986 года рождения не справился с управлением автомобиля Ford Focus и столкнулся со стелой у Центрального парка. Водитель и два его пассажира погибли на месте, это женщина и мужчина, оба 1994 года рождения. Два пассажира, юноша 1999 года и девушка 2001 года рождения, госпитализированы", - сказала Гуреева.

ДТП произошло около 03:00 мск в ночь на понедельник.