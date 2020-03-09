В Удмуртии погибли три человека в результате пожара

ИЖЕВСК, 9 марта. /ТАСС/. Ребенок и двое взрослых погибли в результате пожара в Воткинском районе Удмуртии, возбуждено уголовное дело, сообщается в понедельник на сайте республиканского управления СК.

"Воткинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в Воткинском районе. Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказано в сообщении.

Пожар произошел в ночь на 9 марта в деревянном садовом доме. В качестве одной из причин возгорания рассматривается неисправность электрооборудования.