Более четверти миллиона человек подозреваются в совершении краж в России в прошлом году

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Полицейские выявили более 250 тысяч человек, которые подозреваются в совершении краж на территории России в прошлом году. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-центре МВД.

"В 2019 году на территории РФ совершено более 770 тысяч преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ ("Кража"). Сотрудниками полиции в 2019 году выявлено более 254 тысяч лиц, подозреваемых в совершении краж", - сказали в МВД, отвечая на запрос ТАСС.

Также в ведомстве отметили, что на транспорте зарегистрировано более 12 тысяч краж, в том числе более 1,5 тысячи случаев хищения грузов и около 400 краж цветных и редкоземельных металлов. "Значительная часть вышеуказанных противоправных деяний, совершенных в сфере пассажирских перевозок (свыше 2,8 тысячи), связана с хищениями мобильных телефонов", - отметили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе Генпрокуратуры сообщали, что в прошлом году каждое девятое зарегистрированное в РФ преступление совершается с использованием компьютерных технологий и телекоммуникационных сетей, основная их часть приходится на мошенничества и кражи.