Мужчины в женских платьях устроили массовую драку в торговом центре в Сочи

СОЧИ, 9 марту. /ТАСС/. Полиция Сочи проводит проверку после массовой драки в одном из торговых центров Сочи, участниками которой стали мужчины в женских платьях и туфлях. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"По факту драки был зарегистрирован материал. Участники конфликта задержаны. Сотрудники полиции поводят проверку", - сообщили в пресс-службе, отметив, что решается вопрос о привлечении зачинщиков к административной ответственности.

Накануне в местных СМИ появилось видео, на котором видно, как разгоревшийся между несколькими мужчинами конфликт перерос в драку. По предварительным данным, конфликт произошел между сотрудниками охраны и группой молодых людей, которые были одеты в женские платья и туфли. Сообщается, что инцидент произошел 7 марта в одном из торговых центров Центрального района города.