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Полиция в Якутске проверяет информацию о массовом уничтожении кошек и собак

Ранее местные СМИ опубликовали видео, где запечатлен контейнер, в котором лежали десятки погибших животных

ТАСС, 9 марта. Полиция в Якутске начала проверку информации о массовом уничтожении кошек и собак в пункте передержки в Якутске. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия).

В социальных сетях и местных СМИ распространилось видео, где в контейнере обнаружены десятки погибших животных.

"По данному факту полицией проводится процессуальная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа", - сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что контейнер с животными находится на территории пункта передержки в Якутске.

5 марта пресс-служба мэрии Якутска сообщала, что в пункте передержки безнадзорных животных обнаружили собаку с вирусом бешенства, вследствие чего на территории ввели карантин. Как сообщила в понедельник мэр города Якутска Сардана Авксентьева в своем официальном аккаунте в Instagram, она "не принимала никаких решений и не давала указаний об умерщвлении собак в пункте передержки животных". По ее словам, "в период карантина все решения об умерщвлении больных животных принимаются специальной комиссией ветеринарной службы, а не мэрией города Якутска или сотрудниками пункта передержки животных".

Авксентьева отметила, что обратилась в столичную полицию с просьбой дать правовую оценку произведенным действиям, также поставлен в известность о ситуации прокурор города Якутска. Как сообщил в своем аккаунте в Twitter глава Якутии Айсен Николаев, он дал поручение провести проверку по факту умерщвления животных в пункте передержки города Якутска. В комиссию включат представителей общественности и СМИ.

Пункт передержки безнадзорных собак и кошек существует в Якутске с 2015 года. Как сообщалось 5 марта, с начала года в городе было отловлено 460 животных, из них 146 собак и 18 кошек вернулись к хозяевам. 5 марта в пункте передержки содержались 214 собак и 46 кошек.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен Сергеевич
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