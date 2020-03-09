AFP: во Франции женщина погибла, выпав во сне из автомобиля

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Тридцатипятилетняя гражданка Италии погибла во Франции в результате ДТП, которое произошло после того, как она выпала из автомобиля. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse (AFP).

По данным жандармерии страны, инцидент произошел в ночь на понедельник в районе города Осер. Машина, которой управлял один из родителей женщины, двигалась по автостраде Лион - Париж. Женщина спала на заднем сиденье. Она выпала на дорогу в результате того, что по неизвестной причине открылась дверца, на которую она облокотилась.

Поднявшись с асфальта, женщина попыталась пересечь автостраду и была сбита двумя машинами подряд. Пострадавшая умерла несколько часов спустя в больнице.