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AFP: во Франции женщина погибла, выпав во сне из автомобиля

В жандармерии страны сообщили, что по неизвестной причине открылась дверца, на которую она облокотилась

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Тридцатипятилетняя гражданка Италии погибла во Франции в результате ДТП, которое произошло после того, как она выпала из автомобиля. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse (AFP).

По данным жандармерии страны, инцидент произошел в ночь на понедельник в районе города Осер. Машина, которой управлял один из родителей женщины, двигалась по автостраде Лион - Париж. Женщина спала на заднем сиденье. Она выпала на дорогу в результате того, что по неизвестной причине открылась дверца, на которую она облокотилась.

Поднявшись с асфальта, женщина попыталась пересечь автостраду и была сбита двумя машинами подряд. Пострадавшая умерла несколько часов спустя в больнице.

Теги
ИталияФранция
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