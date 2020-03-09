В Киргизии задержали женщину за ложное сообщение о взрывчатке в российском консульстве

БИШКЕК, 9 марта. /ТАСС/. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали жительницу республики за ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве в консульском отделе посольства России в республике. Об этом сообщил в понедельник пресс-центр ГКНБ.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий ГКНБ установлена и задержана гражданка республики 1974 года рождения, установлено, что она отправила анонимное сообщение из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении.

Имя и фамилия подозреваемой в интересах следствия пока не указываются. По данному факту ГКНБ начато досудебное расследование дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" уголовного кодекса Киргизии. "В настоящее время ведется следствие", - отмечает пресс-центр.

Как напомнил ГКНБ, за распространение заведомо ложной информации в республике "предусмотрена уголовная ответственность".

Сообщение о заложенном взрывном устройстве в консульском отделе посольства РФ в Бишкеке поступило в киргизские правоохранительные органы 6 марта. На место происшествия была направлена группа сотрудников ГКНБ, территория диппредставительства оцеплена, а персонал эвакуирован. В ходе осмотра здания и территории посольства взрывного устройства не было обнаружено.